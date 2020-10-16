Jandarmadan öğrenci servislerine sıkı denetim

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kademeli yüz yüze eğitim kararının ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki 168 okul servisi araçlarında denetim yaptı. Okul öğrenci servisi güzergahları dikkate alınarak, okul servis araçları seyir halindeyken veya okul çevresinde park halinde bulunurken yapılan denetimlerde, Sağlık Bakanlığınca yapılan uyarı ve açıklamalarda göz önünde bulunduruldu. Pandemi kurallarına uygun temizlik, maske ve fiziki mesafe gibi temel kurallar titizlikle kontrol edilirken, 168 okul servis aracından kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücüye 3 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.