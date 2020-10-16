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ESKİŞEHİR,(DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Jandarmadan öğrenci servislerine sıkı denetim

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Jandarmadan öğrenci servislerine sıkı denetim
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ESKİŞEHİR Jandarma Komutanlığı ekipleri, yüz yüze eğitime başlayan okulların öğrenci servis araçlarını denetledi. Yapılan kontrollerde 168 servis aracı incelenirken, kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücüye 3 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kademeli yüz yüze eğitim kararının ardından Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanındaki 168 okul servisi araçlarında denetim yaptı. Okul öğrenci servisi güzergahları dikkate alınarak, okul servis araçları seyir halindeyken veya okul çevresinde park halinde bulunurken yapılan denetimlerde, Sağlık Bakanlığınca yapılan uyarı ve açıklamalarda göz önünde bulunduruldu. Pandemi kurallarına uygun temizlik, maske ve fiziki mesafe gibi temel kurallar titizlikle kontrol edilirken, 168 okul servis aracından kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücüye 3 bin 200 lira idari para cezası uygulandı.

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