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Jandarmadan narkotik ve kaçakçılık operasyonları: 23 gözaltı

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#Şırnak#Uyuşturucu Operasyonu#Kaçakçılık Operasyonu
Jandarmadan narkotik ve kaçakçılık operasyonları: 23 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 19:41

Şırnak'ta jandarma ekipleri tarafından sın 1 haftada gerçekleştirilen narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 23 kişi gözaltına alındı.

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 10-16 Şubat tarihleri arasından 23 operasyon gerçekleştirildi. 23 farklı şahsa ait ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda 16 gram metamfetamin, 21 gram kubar esrar, 1 gram eroin, 4 adet sentetik hap, 90 adet sikke ile kaçak 8 adet cep telefonu, 5 bin 698 adet bandrolsüz sigara, 24 adet elektronik sigara, 170 adet puro, 139 adet gözlük, 5 adet elektronik eşya, 218 adet inşaat malzemesi, 348 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve kaçak ürünlerin toplam değerinin 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtilirken, operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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Jandarmadan narkotik ve kaçakçılık operasyonları: 23 gözaltı

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#Şırnak#Uyuşturucu Operasyonu#Kaçakçılık Operasyonu

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