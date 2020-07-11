Jandarmadan minik Mustafa'ya sürpriz doğum günü pastası

Sarayköy'de yaşayan Mustafa Ünlü, dedesine ait pastaneye her sabah alışveriş için gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personeliyle arkadaşlık kurdu. Minik Mustafa'nın ailesi, jandarma personeline kendilerini çok sevdiğini ve dün doğum günü olduğunu söyledi. Bunun üzerine askerler pasta alıp, sürpriz bir doğum günü düzenleyerek Ünlü ailesinin evine gitti. Evin kapısının açılmasıyla karşısında ellerinde pasta, jandarmaları gören minik Mustafa, mumları üfledi. Minik Mustafa doğum gününü kutlayan askerlere sarıldı. O anlar aile bireyleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.