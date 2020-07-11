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Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 11.07.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Jandarmadan minik Mustafa'ya sürpriz doğum günü pastası

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Jandarmadan minik Mustafa'ya sürpriz doğum günü pastası
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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, askerleri çok seven 4 yaşındaki Mustafa'ya jandarma personeli sürpriz doğum günü düzenleyerek pasta götürdü. Pastadaki mumları üfleyen Mustafa, jandarma ağabeylerine sarıldı.

Sarayköy'de yaşayan Mustafa Ünlü, dedesine ait pastaneye her sabah alışveriş için gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli jandarma personeliyle arkadaşlık kurdu. Minik Mustafa'nın ailesi, jandarma personeline kendilerini çok sevdiğini ve dün doğum günü olduğunu söyledi. Bunun üzerine askerler pasta alıp, sürpriz bir doğum günü düzenleyerek Ünlü ailesinin evine gitti. Evin kapısının açılmasıyla karşısında ellerinde pasta, jandarmaları gören minik Mustafa, mumları üfledi. Minik Mustafa doğum gününü kutlayan askerlere sarıldı. O anlar aile bireyleri tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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