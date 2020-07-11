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İdris TİFTİKCİ - İstanbul-DHA
Haber Giriş: 11.07.2020 - 15:41,Son Güncelleme:

Jandarmadan mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske denetimi

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Jandarmadan mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske denetimi
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İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri , mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy'de mesire alanlarında sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. 723 personelle yapılan denetimlerde kurallara uymayanlar uyarıldı. Hafta sonu olması nedeniyle mesire alanlarında pikniğe gelenlerin yoğun olduğu görüldü. Vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarıldı. Denetimlerde, izinli bölgelerde mangal yakanlardan da dikkatli olması istendi.

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