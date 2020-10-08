Remziye ÖNER/GERCÜŞ(Batman),(DHA)
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Jandarmadan köy okullarına tablet
BATMAN’ın Gercüş ilçesinde jandarma ekiplerince köy okullarına tablet bilgisayar desteği verildi.
Gercüş İlçe Jandarma Komutanlığı’nca uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak amacıyla 8 tablet bilgisayar köy okullarına teslim edildi. Jandarma ekiplerince satılan alınan 8 tablet bilgisayar, Ardıçlı, Yemişli, Gönüllü ve Ulaş köylerindeki okullara teslim edilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu.
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