Jandarmadan koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında berber, güzellik merkezi, alışveriş merkezi, cami, taksi durağı, kafe, kahvehane, kıraathane, toplu ulaşım aracı, masaj salonu, konaklama tesisi, çay bahçesi, mesire alanı, ganyan bayisi, dernek lokali ve pazar alanlarında uygulama yaptı. 118 timden oluşan 455 jandarma personeli ile yapılan uygulamada koronavirüs tedbirlerine uymadıkları tespit edilen iş yerlerine ceza uygulandı. Ekipler, tedbirleri ihlal ettikleri belirlenenlere toplam 101 bin 667 lira para cezası kesti.