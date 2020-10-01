Jandarmadan kan bağışı

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bir vatandaş kalp hastası annesi için jandarmadan yardım istedi. Annesi Kıymet P.’nin kalp hastası olduğu ve yoğun bakımda yattığını belirten vatandaş, Mahmutlar Jandarma Karakolu’nu arayarak kan bağışı için talepte bulundu. Jandarma ekipleri hemen harekete geçerek karakolda ’0 RH pozitif’ kan grubuna uyan tüm askerleri ve komutanları Alanya Belediyesi Mamutlar hizmet binası bahçesine kurulan Kızılay çadırına yönlendirdi. Bölge karakollara da haber veren ekipler, vatandaşın çağrısını karşılıksız bırakmadı. Gerekli kanın bulunduğu öğrenilirken, annesinin hastalığında kendisine yardımcı olan jandarma ekiplerine teşekkür etti.



