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Jandarmadan kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine operasyon

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#Uyuşturucu#Kalaşnikof#Jandarma
Jandarmadan kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2022 09:02

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından yasadışı yollarla Türkiye’ye soktukları uyuşturucu maddeleri, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye'de satma hazırlığında olan organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda, 10 kilogram Skunk, 2 kilogram kokain ,1,5 kilogram eroin, 4 Kaleşnikof , 8 adet Kalaşnikof ait şarjör, 750 fişek, 50 adet tabanca fişeği, 4 adet elektronik terazi, 1 vakumlama makinası ve uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; orgazine bir suç örgütünün yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeleri yasadışı yollarla İstanbul’a getirdiği ve satma hazırlığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suç örgütü üyelerinin uyuşturucu maddeleri Kağıthane'deki bir adreste gizledikleri tespit edildi.  

Jandarmadan kalaşnikoflu uyuşturucu şebekesine operasyon

jandarma ekipleri, uyuşturucunun saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda; 10 kilogram Skunk 2 kilogram kokain ,1,5 kilogram eroin, 4 adet AK-47 Kaleşnikof , 8 adet AK-47 Kaleşnikof ait şarjör, 750  fişek, 50 adet tabanca fişeği, 4 adet elektronik terazi, 1 vakumlama makinası ve uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirildi.

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 Gözaltında alınan F.C.A. ve E.N.C isimli şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Uyuşturucu#Kalaşnikof#Jandarma

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