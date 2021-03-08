Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)
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Jandarmadan kadınlara çiçek
ESKİŞEHİR'de, jandarma ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kadınlara karanfil verip, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Eskişehir-Seyitgazi Karayolu'ndaki uygulama noktasında durdurdukları araçlarda bulunan kadın sürücüler ile kadın yolculara karanfil verdi.
Jandarma ekipleri karanfil verdikleri kadınların 'Kadınlar Günü'nü kutlarken, kadınlar da ekiplere teşekkür etti.