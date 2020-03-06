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DHA
Haber Giriş: 06.03.2020 - 17:05,Son Güncelleme:/

Jandarmadan 'Kadınlar Günü'ne özel klip

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Jandarma Genel Komutanlığı, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Twitter hesabından paylaştığı video kliple kutladı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, 'Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun' notuyla video klip paylaşıldı.

Klipte, kadın jandarma personellerin tatbikat, operasyon ve arama- kurtarma çalışmalarının görüntülerine yer verildi.

Ayrıca görüntülerde yer alan röportajlarında kadın jandarmalar, bu görevi nasıl tercih ettikleri ve üniformaya olan bağlılıklarını anlattı.

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