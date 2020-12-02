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Güven HASBAŞ/ERENLER (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:14 | Son Güncelleme:

Jandarmadan kaçarken uyuşturucu dolu poşetleri dere yatağına attılar

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Jandarmadan kaçarken uyuşturucu dolu poşetleri dere yatağına attılar
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SAKARYA’nın Erenler ilçesinde, jandarma ekiplerini görünce içerisinde 3 kilo 60 gram uyuşturucu bulunan poşetleri dere yatağına atıp kaçan 2 şüpheliden 1'i yakalandı.

Jandarma ekipleri, Erenler Kayalarmemduhiye Mahallesi yakınlarında dün bir sürücüye durması ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymadı. Araçta bulunanlar yol kenarındaki dere yatağına poşetler attı. Bir süre sonra araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başlayan şüphelilerden Y.D. jandarma tarafından yakalandı. Ekiplerin dere yatağına atılan poşetlerde yaptığı incelemede, 3 kilo 60 gram esrar ele geçirildi. Jandarma, kaçan Y.T.'yi arama çalışmalarına devam ediyor.

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