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ESKİŞEHİR (İHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı

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Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 20 gözaltı
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Eskişehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 farklı kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sivrihisar, Alpu ve Odunpazarı ilçelerinde kaçak kazı ihbarı aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, 4 farklı kaçak kazı olayının meydana geldiğini belirledi. Bunun üzerine ekipler, 20 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon sonrasında ise kaçak kazı sonrası bulunan 9 adet altın sikke, 5 adet gümüş sikke, 10 adet bronz sikke, 10 adet bakır sikke ile birlikte 1 adet Hitit dönemine ait heykel ve 1 adet kolye başlığı ele geçirildi. Malzemeler, yapılan işlemlerin ardından Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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