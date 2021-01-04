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ZONGULDAK (İHA)
Haber Giriş: 04.01.2021 - 14:04 | Son Güncelleme:

Jandarmadan izinsiz kazıya suçüstü

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Jandarmadan izinsiz kazıya suçüstü
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Zonguldak’ta izinsiz kazı yaptığı tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Alaplı ilçesi Osmanlı köyü Çamlık tepesi mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.
Düzenlenen operasyon neticesinde Z.Ç. (40) isimli şahıs izinsiz kazı yaptığı esnada 1 adet el feneri, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dedektör, 1 adet kamera ile suçüstü yakalandı.
Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

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