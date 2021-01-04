Jandarmadan izinsiz kazıya suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Alaplı ilçesi Osmanlı köyü Çamlık tepesi mevkiinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçti.

Düzenlenen operasyon neticesinde Z.Ç. (40) isimli şahıs izinsiz kazı yaptığı esnada 1 adet el feneri, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet dedektör, 1 adet kamera ile suçüstü yakalandı.

Şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.