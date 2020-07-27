Jandarmadan insan kaçakçılarına darbe

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri ihbarı değerlendirerek, 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, örgüt yöneticisi M.B.’nin bütün bağlantıları ortaya çıkarıldı. M.B’nin yurt dışı bağlantılı ve örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapan bir şebekeyi yönettiğini tespit etti.

HEDEFLER TEK TEK BELİRLENDİ

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele ekipleri belirledikleri hedefleri gece gündüz takibe başladı. Şüphelilerin hareketlerini ve sevk güzergâhlarını kontrol altına alan ekipler, düzenlenen 17 ayrı operasyonla insan kaçakçılığında kullanılan 23 araç, ruhsatsız silah ile örgüt üyelerinin kullandığı çok sayıda telefona el konuldu. Yapılan operasyonlarla yasadışı yollardan Türkiye’ye giriş yapmış çok sayıda göçmenin sınır dışı edilmesi sağlandı. Şebekenin yurtdışından bağlantılı oldukları şahısların yakalanması için de uluslararası kapsamda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.