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Yüksel KOÇ - İbrahim MAŞE / İstanbul-DHA
Haber Giriş: 05.12.2020 - 13:36 | Son Güncelleme:

Jandarmadan helikopterli denetim

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Jandarmadan helikopterli denetim
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İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu ve Sarıyer'de yapılan denetimleri havadan takip etti.

Jandarmadan helikopterli denetim
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yapılan denetimleri havadan takip etti. Jandarma Genel Komutanlığı, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, İstanbul Havalimanı'na giden yollarda, Sarıyer'e bağlı Uskumruköy ile Zekeriyaköy'de jandarma tarafından yapılan denetimleri helikopter ile havadan takip edildi.  

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