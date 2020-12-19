Jandarmadan helikopterle kısıtlama denetimi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında, sorumluluk bölgesinde bulunan karayollarında, denetim yaptı. Sarıyer Uskumruköy Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar gişelerinde kurulan kontrol noktasındaki ekiplere, Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndan havalanan helikopter havadan destek sağladı. Denetimlerde toplamda bin 883 personel görev yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüler ve kişiler, havadan tespit edilerek yer ekiplerine bildirildi. Bu çerçevede kural ihlali yapan araçlara ve kişilere ceza uygulandı.