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Muzaffer NAL/ÇAY, (DHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 14:19 | Son Güncelleme:

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

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Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi
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AFYONKARAHİSAR’ın Çay ilçesinde jandarma ekipleri helikopter destekli denetim yaptı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çay Jandarma Trafik Komutanlığı ekipleri, Çay- Bolvadin karayolunun İstasyon mevkiinde helikopterle denetim yaptı. Helikopterden çok sayıda aracın kontrol edildiği uygulamada, İstasyon köprüsünde hatalı sollayan, sürat yapan, kemer ve maske takmayan sürücü ve yolcular denetlendi. Jandarma trafik ekipleri tarafından şüpheli araçlar durdurularak denetlendi. Şoför ve yolcuların ateşi ölçüldü. Uyulması gereken kurallar hatırlatıldı ve kimlik kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayanlara para cezası uygulandı.

Yaklaşık 3 saatlik denetimde 21 sürücüye çeşitli miktarlarda para cezası uygulandı.

Jandarmadan helikopter destekli trafik denetimi

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