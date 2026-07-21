Jandarmadan geniş çaplı operasyon: 12 ilde suç örgütlerine darbe

DHA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 11:09
İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik 127 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 74’ünün tutuklandığını, 37’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.
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İçişleri Bakanlığı: 12 ilde 12 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 74'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
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