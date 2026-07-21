×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Jandarmadan geniş çaplı operasyon: 12 ilde suç örgütlerine darbe

Güncelleme Tarihi:

#Jandarma Operasyonu#Organize Suç Örgütleri#İçişleri Bakanlığı
Jandarmadan geniş çaplı operasyon: 12 ilde suç örgütlerine darbe
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2026 11:09

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 12 ayrı organize suç örgütüne yönelik 127 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 74’ünün tutuklandığını, 37’si hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı: 12 ilde 12 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 74'ü tutuklandı. 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Gözden Kaçmasın7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Jandarma Operasyonu#Organize Suç Örgütleri#İçişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!