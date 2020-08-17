MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarmadan dezenfektan operasyonu
GeriGündem Jandarmadan dezenfektan operasyonu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 09:53, Son Güncelleme:

Jandarmadan dezenfektan operasyonu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jandarmadan dezenfektan operasyonu
Abone Olgoogle-news

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonda 45 bin litre el dezenfektanı ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Arnavutköy'da bir depoda piyasaya sürülmek üzere stoklanmış 45 bin litre dezenfektan ele geçirdi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda depoya baskın düzenledi. Yapılan aramalarda farklı ebatlarda ambalajlanmış halde binlerce litre dezenfektan ile çok sayıda bandrol ele geçirildi. Şirket sahibi A.A. gözaltına alındı.

Ele geçirilen dezenfektanlar İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği kamu yararında kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi, dağıtım yapan iş yeri ise mühürlendi. Gözaltına alınan A.A.’nın Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle