MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarma’dan Covid-19 denetimi
GeriGündem Jandarma’dan Covid-19 denetimi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
MALATYA (İHA)
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Jandarma’dan Covid-19 denetimi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jandarma’dan Covid-19 denetimi
Abone Olgoogle-news

Malatya’da Jandarma tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında bir haftada 65 kişi hakkında 161 bin 260 TL idari para cezası kesildi.

Jandarma yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbir ve denetimlerini sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, 4 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında Covid-19 uygulamaları kapsamında; sosyal mesafe kuralına uymayan 7 şahsa 24 bin 283 TL, maske takma kuralına uymayan 25 şahsa 22 bin 500 TL, sokağa çıkma ihlali yapan 33 şahsa 114 bin 477 TL olmak üzere toplam 65 kişi hakkında 161 bin 260 TL idari para cezası kesildi.
Ayrıca, asayiş uygulamaları sonucunda çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 116 şahıs yakalanarak, şahıslar hakkında gerekli idari ve adli işlemler yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle