Jandarmadan camilerde koronavirüs denetimi

Ek tedbirler kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler denetimler kapsamında İstanbul Havalimanı Camii'ne gelerek cuma namazı öncesi denetimlerini gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri camide yapılan kontrollerde koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlanan İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığına bakıldı. Ekipler denetimlerde fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla "Sağlımız İçin Hepimiz İçin" sloganıyla cami ve mescitlere girişlerde vatandaşların kendi seccadelerini getirip getirmediklerine, maske kullanmalarına ve belirlenen alanlarda namaz kılınıp kılınmadığına bakıldı. Denetimlerde Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Trafik Timleri ile Motorlu Jandarma Asayiş Timleri görev aldı.