×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Jandarma'dan 8 ilde operasyon! 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Güncelleme Tarihi:

#İçişleri Bakanlığı#Jandarma#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 14:24

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "8 ilde Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında; 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi" denildi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando birlikleri ve Güvenlik Korucuları tarafından; Jandarma İHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkâri, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van’da arama tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Terörden arındırılan bölgelerde; arazinin temizlenmesi ve geçmiş dönemlerde kullanılan yaşam alanlarını güvenli hale getirmek; sığınak, mağara ve arazide depolanan ya da kontrolsüz bırakılan silah, mühimmat, patlayıcı ve benzeri malzemelerle gerçekleşebilecek olayları önlemek, halkımızın günlük yaşamını huzur ve güven içinde yürüttüğü Terörsüz Türkiye’mizde güvenlik ortamını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda 34 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Haberin Devamı
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Arama tarama faaliyetleri kapsamında 2 roketatar, 72 uzun namlulu silah, 1 tabanca, 14 el bombası, 12 mayın ve el yapımı patlayıcı, 1.189 ağır silah mühimmatı, 2.100 elektrikli fünye, 4 telsiz, 3 jeneratör, 14 bin 40 adet çeşitli ebat ve çapta mühimmat ile 197 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Kahraman Jandarmamızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#İçişleri Bakanlığı#Jandarma#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!