Jandarmadan 8 ilde 10 suç örgütüne operasyon: 34 şüpheli tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2026 15:23

Jandarma tarafından 8 ilde 10 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 2.5 Milyar TL hesap hareketi bulunan 73 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonrasında 34 şüpheli tutuklanırken 35 şüpheli hakkında adli hükümler uygulandı.

Operasyonlar sonrası İçişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada operasyonlarla ilgili ayrıntılara yer verildi. Öte yandan (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait; yaklaşık 580 Milyon TL değerinde 126 banka hesabına el konuldu.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan söz konusu paylaşım:

"8 ilde 10 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 2.5 Milyar TL hesap hareketi bulunan 73 şüpheli yakalandı."

34'ü tutuklandı. 35'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin;
-Samsun'da; internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri,
-Diyarbakır'da; uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, tefecilik ve silah kaçakçılığı yaptıkları,
-İstanbul, Mersin ve Manisa'da; "nitelikli dolandırıcılık ve nitelikli hırsızlık" suçlarını işledikleri,
-Ağrı ve Şırnak'ta; akaryakıt kaçakçılığı ve
-Balıkesir'de; tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM, Siber ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu operasyonlar düzenlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucu şüphelilere ait; yaklaşık 580 Milyon TL değerinde 126 banka hesabına el konuldu.

Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.

