Jandarmadan 33 ilde FETÖ operasyonu: 69 şüpheli yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 11:03

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 33 ilde FETÖ'ye yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 69 şüpheli yakalandı.

Operasyon sonucunda yakalan şüphelilerden 43'ü tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 33 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;
-Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,
-Örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulundukları,
-Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağladıkları,
-Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve
-Yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları tespit edildi.

Öte yandan yapılan açıklamada "Vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kasteden FETÖ ve yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verildi. 

