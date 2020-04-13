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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)
Haber Giriş: 13.04.2020 - 16:33,Son Güncelleme:

Jandarmadan 12 yaşındaki Aslı'ya doğum günü sürprizi

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Jandarmadan 12 yaşındaki Aslı'ya doğum günü sürprizi
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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri, '20 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamayan Aslı Bozkurt'a (12) sürpriz yaparak, pastayla doğum gününü kutladı.

Oyratlı köyünde oturan ve bugün doğum günü olan Aslı Bozkurt'un yakınları, Besni Jandarma Komutanlığı'nı arayarak, sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine, koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaşın altında olduğu için sokağa çıkamayan Bozkurt için doğum günü kutlaması organize edildi. Jandarma personeli, pasta alıp, köye giderek, Aslı Bozkurt'un doğum gününü kutladı. Çok mutlu olduğunu belirten küçük kız, jandarmaya teşekkür etti.

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