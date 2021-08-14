Jandarma'dan "10 numara" operasyonu! 175 bin litre ele geçirildi

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, organize sanayi bölgeleri ile oto tamirhanelerinden toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilmesiyle yapılan 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, piyasadan toplanan atık yağların belirli işlemlerden geçirilerek akaryakıta dönüştürüldükten sonra piyasaya sürüldüğü bilgisi alındı.



Bunun üzerine organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere atık yağ elde edilen diğer sanayi bölgeleri ve oto tamirhanelerini takibe alan ekipler, yağ toplayan kişileri tespit ederek izlemeye başladı.



Yapılan çalışmada, yetkisi ve lisansı bulunmayan A.S.B., K.G., M.Ş.Ö., H.B. ve T.B.'nin, toplanan bu yağları kurdukları elektronik sistemlerle belirli işlemlerden geçirdikten sonra piyasada 10 numara yağ olarak bilinen akaryakıta çevirerek lojistik işleri yapan tır ve otobüs garajlarına sattıkları tespit edildi.



Kaçak akaryakıtın tutulduğu Gebze'deki 2 depo ile Esenyurt'ta seyir halindeki tıra eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler A.S.B., K.G., M.Ş.Ö., H.B. ve T.B.'yi gözaltına aldı.



Adreslerde yapılan aramalarda, 175 bin litre kaçak yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

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