Jandarmada kritik atamalar

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YENÄ° terfi ve atamalarla TÃ¼mgeneraller Ãœnsal Bulut ve Murat Bulut korgeneralliÄŸe; TuÄŸgeneraller HÃ¼seyin Bekmez, Hamdi GÃ¼lpÄ±nar, Ã–mer Ersever, Ferruh TaraktaÅŸ ve Mustafa BakÃ§epÄ±nar tÃ¼mgeneralliÄŸe yÃ¼kseltildi. 18 albay da tuÄŸgeneralliÄŸe terfi etti. Terfi alan isimler Celal KÃ¼rÅŸad KonukÃ§u, Åženol ÅženoÄŸlu, Ä°sa KarahasanoÄŸlu, Cezmi YalÄ±nkÄ±lÄ±Ã§, SadÄ±k GÃ¼lecen, Mesut Karabulut, Sadi Akman, Engin Ã–zkul, Mustafa Tetik, Hakan UÄŸurlu, Ã–zer KÃ¼Ã§Ã¼kuysal, Volkan GÃ¼ner GÃ¼ngÃ¶r, Ä°smail Terzi, Halil CoÅŸkun, UÄŸur Arslan, Tansu Utku, Muhammed Sever ve Mustafa ÅžaÅŸmaz oldu.

2 KOMUTAN YARDIMCISI MERKEZEÂ

78 general ve albayÄ±n gÃ¶rev yeri de deÄŸiÅŸti. Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanÄ± Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, Van Jandarma AsayiÅŸ Kolordu KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na, Van Jandarma AsayiÅŸ Kolordu KomutanÄ± Korgeneral Ãœnsal Bulut ile AsayiÅŸ BaÅŸkanÄ± Korgeneral Murat Bulut ise Jandarma Genel Komutan YardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revine getirildi. Ä°zmir Ä°l Jandarma KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Metin DÃ¼z AsayiÅŸ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na, Ankara Ä°l Jandarma KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Cengiz YÄ±ldÄ±z Erzurum Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na, Bursa Ä°l Jandarma KomutanÄ± TÃ¼mgeneral Ä°dris TataroÄŸlu Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na atandÄ±.Â Orgeneral HÃ¼seyin KurtoÄŸlu ve Korgeneral MÃ¼nir GÃ¼zel ile 12 ilin jandarma komutanÄ± ise Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ± emrine alÄ±ndÄ±.Â Â Â Â Â Â

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SAHÄ°L GÃœVENLÄ°Kâ€™TE TERFÄ°

Sahil GÃ¼venlik KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™nda da iki personel terfi etti. TÃ¼mamiral Cengiz Fitoz koramiralliÄŸe, Albay Ã–nder GÃ¶ksel ise tuÄŸamiralliÄŸe yÃ¼kseltildi. Sahil GÃ¼venlik Karadeniz BÃ¶lge KomutanÄ± TuÄŸamiral Ahmet BahadÄ±r, EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na; EÄŸitim ve Ã–ÄŸretim KomutanÄ± TuÄŸamiral GÃ¼rkan Erken, Denetleme, TeftiÅŸ ve Tetkik BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na; Akdeniz BÃ¶lge KomutanÄ± TuÄŸamiral GÃ¶khan GÃ¼cÃ¼yen, Karadeniz BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na; HarekÃ¢t BaÅŸkanÄ± TuÄŸamiral Alpaslan Baysal, Akdeniz BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±â€™na; Ä°stihbarat BaÅŸkanÄ± TuÄŸamiral Ã–nder GÃ¶ksel ise HarekÃ¢t BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na getirildi.Â