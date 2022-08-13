Jandarma'da ilk kadın general! Atama ve terfiler Resmi Gazete'de yayımlandı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tümgeneral Fuat Güney, Tümgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı, Tuğgeneral İbrahim Güven 30 Ağustos itibarıyla emekliğe sevk edildi.



JANDARMA'DA İLK KADIN GENERAL



Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, 14 Albay ise Tuğgeneralliğe 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren terfi etti. İlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.



Jandarma Genel Komutanlığına mensup 69 general ve albayın yeni görevleri belli oldu. Ayrıca, Jandarma Genel Komutan yardımcılığına Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu atandı.