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Jandarma'da ilk kadın general! Atama ve terfiler Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Jandarma#Atama#Resmi Gazete
Jandarmada ilk kadın general Atama ve terfiler Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 05:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı Atama ve Terfileri Resmî Gazete’de yayımlandı. İlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararlara göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tümgeneral Fuat Güney, Tümgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Vedat Çolak, Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Tuğgeneral Nuri Öztürk, Tuğgeneral Mehmet Çimen, Tuğgeneral İsmail Sıkı, Tuğgeneral İbrahim Güven 30 Ağustos itibarıyla emekliğe sevk edildi.

JANDARMA'DA İLK KADIN GENERAL

Jandarma Genel Komutanlığına mensup 2 Tümgeneral Korgeneralliğe, 16 Tuğgeneral Tümgeneralliğe, 14 Albay ise Tuğgeneralliğe 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren terfi etti. İlk defa Jandarma Genel Komutanlığına kadın general ataması gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürü Kıdemli Albay Özlem Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ederek Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı oldu.

Jandarma Genel Komutanlığına mensup 69 general ve albayın yeni görevleri belli oldu. Ayrıca, Jandarma Genel Komutan yardımcılığına Korgeneral İsmail Balıbek ve Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu atandı.

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#Jandarma#Atama#Resmi Gazete

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