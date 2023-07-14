'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip paylaşmıştı! Kaçak göçmen Tatvan'da yakalandı

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve üzerindeki 'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip, sosyal medya hesabında paylayan yabancı uyruklu göçmeni yakalamak için çalışma başlattı. Paylaşım yapan kaçak göçmenin, Tatvan ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler, ismini belirlediği kaçak göçmeni ilçe merkezinde yürürken yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Afganistan uyruklu kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.