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'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip paylaşmıştı! Kaçak göçmen Tatvan'da yakalandı

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#Bitlis#Tatvan#Polis
Jandarma yazılı gömlekle fotoğraf çekip paylaşmıştı Kaçak göçmen Tatvanda yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 16:58

Bitlis'e Tatvan kaçak giriş yapan Afganistan uyruklu bir göçmen üzerinde 'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip, sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Afganistan uyruklu bir göçmen, polis ekiplerince Tatvan'da yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan ve üzerindeki 'Jandarma' yazılı gömlekle fotoğraf çekip, sosyal medya hesabında paylayan yabancı uyruklu göçmeni yakalamak için çalışma başlattı. Paylaşım yapan kaçak göçmenin, Tatvan ilçesinde olduğu tespit edildi. Ekipler, ismini belirlediği kaçak göçmeni ilçe merkezinde yürürken yakaladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Afganistan uyruklu kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

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#Bitlis#Tatvan#Polis

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