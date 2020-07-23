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İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 23.07.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Jandarma, yaralı leyleğe sahip çıktı

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Jandarma, yaralı leyleğe sahip çıktı
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BURSA’da jandarma ekiplerince bulunan yaralı leylek tedaviye alındı.

Nilüfer Asayiş Bot Tim Komutanlığı’na bağlı ekipler, ‘kıyı seyir ve kontrol’ görevi sırasında, Fadıllı Mahallesi’nde yol kenarında yatan yaralı leyleği fark etti. Yuvasından düştüğü tahmin edilen leyleği ekipler, besledikten sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti.

Leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

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