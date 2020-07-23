Jandarma, yaralı leyleğe sahip çıktı

Nilüfer Asayiş Bot Tim Komutanlığı’na bağlı ekipler, ‘kıyı seyir ve kontrol’ görevi sırasında, Fadıllı Mahallesi’nde yol kenarında yatan yaralı leyleği fark etti. Yuvasından düştüğü tahmin edilen leyleği ekipler, besledikten sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti.

Leylek, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.