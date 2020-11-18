MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü
GeriGündem Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü
Abone Olgoogle-news

BARTIN'ın Ulus ilçesinde jandarma ekipleri, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan karacanın üşümemesi için üzerine montunu örttü. Milli Parklar ekibi karacayı tedavisi için veterinere götürdü.

Jandarma, yaralı karacanın üzerine üşümemesi için montunu örttü
Ulus'a bağlı Hasanören köyünde, ormanlık alanda sokak köpeklerin saldırması sonucu yaralanan karaca, köyün yakınındaki ormanlık alanda vatandaşlar tarafından bulundu. İhbar üzerine jandarma ekipleri köye geldi. Bir jandarma montunu üşümemesi için karacanın üzerine örttü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, 3 yaşındaki erkek karacayı alarak tedavisi için veterinere götürdü. Karacanın karın bölgesindeki kesiklerin tedavi edilmesinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle