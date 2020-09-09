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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 09.09.2020 - 12:00 |  Son Güncelleme:

Jandarma tarafından bulunan yaralı şahin tedaviye alındı

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Jandarma tarafından bulunan yaralı şahin tedaviye alındı
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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı olarak bulunan şahin, tedaviye alındı.

Manisa-Menemen Devlet Kara yolu üzerindeki asayiş yol kontrol noktasında, sağ kanadı kırık vaziyette olan bir şahin, jandarma ekiplerince fark edildi. Şahini dikkatle muhafaza altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaralı şahini tedavi etmek üzere teslim aldı. Şahin, yapılacak olan tedavisinin ardından doğaya salınacak.

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