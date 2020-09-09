Jandarma tarafından bulunan yaralı şahin tedaviye alındı

Manisa-Menemen Devlet Kara yolu üzerindeki asayiş yol kontrol noktasında, sağ kanadı kırık vaziyette olan bir şahin, jandarma ekiplerince fark edildi. Şahini dikkatle muhafaza altına alan ekipler, durumu Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri, yaralı şahini tedavi etmek üzere teslim aldı. Şahin, yapılacak olan tedavisinin ardından doğaya salınacak.