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Gündem
Ayşenur YAMAN/ AKÇAKOCA (Düzce), (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Jandarma sokak hayvanları için mesire alanlarına ekmek bıraktı

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Jandarma sokak hayvanları için mesire alanlarına ekmek bıraktı
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DÜCZE’nin Akçakoca ilçesinde, jandarma ekipleri fırınlardan topladığı bayat ekmekleri sokak ve yaban hayvanları için mesire alanına bıraktı.

Akçakoca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokak ve yaban hayvanları için fırınlardan topladığı bayat ekmekleri Akkaya köyü çevresindeki mesire alanlarına bıraktı. Hayvanların aç kalmasını önleyen ekipler, bir köpekle de yakından ilgilendi.

Jandarma sokak hayvanları için mesire alanlarına ekmek bıraktı

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