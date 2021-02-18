Jandarma, rahatsızlanan yaşlı adamı sırtında alıp, ambulansa taşıdı

Perşembe ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi’nde yaşayan Ekrem Kıran, evde rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis’ten yardım istedi. Ancak ambulans, kar nedeniyle Kıran’ın evinin önüne gidemedi. Bunun üzerine bir jandarma, Ekrem Kıran'ı sırtına alıp, kara bata çıka yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ambulansa taşıdı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Kıran, Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Ekrem Kıran, jandarma ekiplerine teşekkür etti.