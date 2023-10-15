Jandarma, Ã¶nce TikTok canlÄ± yayÄ±nÄ±na baÄŸlandÄ± sonra yakaladÄ±

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Ä°stanbul Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± trafik ekipleri, Anadolu Otoyoluâ€™nda seyir halinde olan kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n, cep telefonu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla TikTok'tan canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde ihbar aldÄ±. YapÄ±lan araÅŸtÄ±rma ve takip sonucunda ekipler kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n kullanÄ±cÄ± adÄ±nÄ± tespit etti.Â

JANDARMA CANLI YAYINA BAÄžLANDI; ÅžOFÃ–RÃœ UYARDI

CanlÄ± yayÄ±na izleyici gibi baÄŸlanan Jandarma ekipleri, ÅŸofÃ¶re "Ã–ndeki Trafik JandarmasÄ±nÄ± takip et" ve "Ä°lerde Jandarma var" mesajlarÄ±nÄ± gÃ¶nderdi. UyarÄ±larÄ± dikkate almayan ÅŸofÃ¶r, Jandarma ekiplerinin ileride kendisini beklediÄŸini gÃ¶rÃ¼nce canlÄ± yayÄ±nÄ± bitirdi.

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Jandarma ekiplerini karÅŸÄ±sÄ±nda gÃ¶ren ÅŸofÃ¶r ilk Ã¶nce suÃ§lamalarÄ± reddetti ancak canlÄ± yayÄ±n kayÄ±tlarÄ±nÄ±n izlenmesinin ardÄ±ndan canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul etti. Bir kargo firmasÄ±nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± olduÄŸu belirlenen kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼nÃ¼n, aynÄ± gÃ¼zergahta daha Ã¶nce de canlÄ± yayÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Seyir halindeyken, sosyal medya platformu Ã¼zerinden canlÄ± yayÄ±n yaparak, trafiÄŸi ve diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼leri tehlikeye atan kamyon ÅŸofÃ¶rÃ¼ hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. O anlar Jandarma ekiplerinin yaka kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.