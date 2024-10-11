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Jandarma lastiklerini patlatıp durdurdu: Tarlada böyle yakalandılar

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#Jandarma#Tekirdağ#Kaçak Göçmen
Jandarma lastiklerini patlatıp durdurdu: Tarlada böyle yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:42

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan ve yola kapan atılarak sürücüsü durdurulan minibüsten inip kaçan 11 düzensiz göçmen tarlada yakalandı.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, Saray ilçesinde, içinde kaçak göçmenlerin olduğu belirlenen minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsünün ihtara uymayıp kaçtığı araç takibe alındı.

Jandarma lastiklerini patlatıp durdurdu: Tarlada böyle yakalandılar

Kapan atılarak lastikleri patlatılıp durdurulan minibüsteki göçmenler ile sürücü araçtan inip tarlaya kaçtı. Bölgeye takviye ekipler sevk edilerek yapılan aramalarda 11 göçmen yakalanıp gözaltına alındı.

Jandarma lastiklerini patlatıp durdurdu: Tarlada böyle yakalandılar

Organizatör olduğu değerlendirilen araç sürücüsünü arama çalışmaları ise sürüyor. Gözaltındaki göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek. 

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Jandarma lastiklerini patlatıp durdurdu: Tarlada böyle yakalandılar

Jandarma lastiklerini patlatıp durdurdu: Tarlada böyle yakalandılar

 

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#Jandarma#Tekirdağ#Kaçak Göçmen

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