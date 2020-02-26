Jandarma kontrolünde yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Şubat'ta Gölbaşı ilçe girişinde yapılan yol kontrolünde durdurulan Konya plakalı araçta bulunan A.T, E.K, C.Y, K.A, R.Ş. ve M.B. isimli şahısların üzerinde ve araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet seri numaraları silinmiş 9 mm kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Tabancalara el konulurken, gözaltına alınan 6 kişi adli makamlara sevk edildi.