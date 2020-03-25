Jandarma kontrol noktasında koronavirüs taraması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle önlemler alınırken, Hakkari-Van karayolundaki Yeni Köprü, ve Hakkari- Çukurca karayolundaki jandarma kontrol noktalarında da çeşitli tedbirler alındı. Görevlendirilen sağlık ekipleri, giriş yapmak isteyenlerin ateşlerine bakıp, muayene ettikten sonra geçişlerine izin veriyor. Ateş ve benzeri bulguları olanlar ise ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk ediliyor.