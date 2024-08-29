Jandarma komutanı umutlu konuştu: Çember daraldı en kısa zamanda bulacağız

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DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta öğleden sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları, 8’inci günde de aralıksız sürdü. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Dün, arama çalışmalarının 8’inci gününde 1 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. İlerleyen saatlerde gözaltındaki kişinin Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. olduğu ortaya çıktı. Kollarında ısırık izleri olduğu belirlenen E.G. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. E.G. yapılacak incelemeden sonra tekrar Diyarbakır’a götürülecek. Tavşantepe İlkokulu’nda oluşturulan harekât merkezinde çalışmalar hakkında bilgi veren İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, “Kurduğumuz harekât merkezinde, kızımız Narin Güran’ı arama çalışmaları devam etmektedir. Şu ana kadar İl Jandarma Komutanlığımızdan 1030, AFAD’dan 240, İl Emniyet Müdürlüğü’nden 54, itfaiyeden 25, İl Sağlık Müdürlüğü’nden 48, büyükşehir ve ilçe belediyelerinden 53, Dicle Üniversitesi’nden 80 ve gönüllü 180 olmak üzere toplam 7 kurumdan 1710 kişi, Narin’imizi arama çalışmalarına devam etmektedir. 9 köpek unsuru, 115 araç, 2 helikopter, 48 dron takviyesi yapıldı. Karadan 55 kilometrekarelik alan ile Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timleri, Dicle Üniversitesi ve AFAD dalgıçlarından toplam 24 personel ile 5 dere, 3 gölet, 18 su kuyusu ve 24 kilometre su kanalı aranmıştır. Şu ana kadar jandarmamız tarafından 12 bin 565 araç, 32 bin 952 şahıs sorgulanmıştır. 44’ü jandarma 3’ü polis bölgesi olmak üzere 47 ev ile 22 metruk binada arama icra edilmiştir. 16 plaka tanıma sistemi (PTS) noktası ile 78 kamera incelenmiş, 8’i şüpheli 58’i tanık olmak üzere 66 şahsın ifadesi alınmıştır. Kızılay ve AFAD tarafından 750 kişilik yemek dağıtımı yapılmıştır” dedi.

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‘ELİMİZDE DELİLLER VAR’

Tümgeneral Selçuk Yıldırım şunları söyledi: “Narin’imiz için devletimiz bütün imkânlarını şu anda kullandı, kullanmaya devam edecek. Kısa bir zamanda Narin’imize ulaşacağız. Şu anda çember çok daraldı. Yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imkânları kullanılıyor. Çok kısa bir süre kaldığını değerlendiriyorum. Elimizde deliller, ifadeler var. Saat saat değil, dakika dakika Narin’in köydeki hareket ve faaliyetlerini kayıt altına aldık. Bu deliller üzerine gidiyoruz, sonuca çok yaklaştık.”

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BABA GÜRAN: ÜMİTLİYİM

Baba Arif Güran, Tümgeneral Selçuk Yıldırım’ın açıklamalarının kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, “Paşamızın sarf ettiği bu sözler bizi daha da umutlandırdı. Bizi daha da dinç etti. Umudumuz daha fazla oldu” diye konuştu. Asılsız ihbar ve şikâyetlerin kendilerini üzdüğünü belirten baba Arif Güran, “Yalan iftira ile böyle konuşmaların yapılmamasını istiyorum” dedi.

NARİN’İ BULANA 2 MİLYON TL ÖDÜL

ERZURUMLU işinsanı Ferit Kaya, Narin’i sağ olarak bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vereceğini açıkladı. Turizm ve inşaat sektöründe çalışmaları bulunan Ferit Kaya, şunları söyledi: “Ailenin bir röportajında kızlarının fidye için kaçırılmış olabileceğini duydum. Kaya Ailesi olarak Güran Ailesi’ne maddi destekte bulunmak için Narin’i bulan ya da yerini bildiren kişiye 2 milyon lira ödül vermeye karar verdik. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın.”

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AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

Kollarında diş izleri tespit edilen Narin’in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. dün gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen E.G.’nin kolundaki ısırıklar incelenecek.

Narin’i arama çalışmalarının 8’inci gününde, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki derede önceki gün başlatılan çalışmalarda su debisi düşürüldü. Bölgede yapılan aramalarda bir çocuk terliği daha bulundu. Ancak terliğin Narin’inkinden farklı olduğu belirtildi.