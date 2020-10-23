MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarma koku üzerine harekete geçti! Manisa'da ele geçirildi
GeriGündem Jandarma koku üzerine harekete geçti! Manisa'da ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 13:50 | Son Güncelleme:

Jandarma koku üzerine harekete geçti! Manisa'da ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jandarma koku üzerine harekete geçti! Manisa'da ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesi’nde anason kokusu gelen evde jandarma tarafından yapılan aramada 190 litre sahte rakı ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sart Karakol Komutanlığı ekipleri, Mersindere Mahallesi'nde devriye görevi sırasında bir evden yoğun anason kokusu gelmesi sonrası alınan arama kararının ardından eve operasyon düzenledi. Jandarma tarafından yapılan aramada 190 litre sahte rakı ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak V.S. (69) gözaltına alınırken, çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle