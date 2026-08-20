Jandarma ilçe ilçe gezip uyardı: Binlerce vatandaşa hayat kurtaran eğitim

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dinar, İscehisar, Emirdağ, Sandıklı, Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde kahve, sokak ve kafeterya gibi kamuya açık alanlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliklerde toplam 1719 kişiye trafik kuralları anlatıldı.

Bilgilendirmelerde emniyet kemeri kullanımının önemi, elektrikli motosiklet kullanımında alt yaş sınırı, koruyucu ekipman kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgiler verildi. Jandarma ekipleri ayrıca çocuklara trafik kurallarının yer aldığı broşür ve kitaplar dağıttı.

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İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.