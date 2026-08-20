×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Jandarma ilçe ilçe gezip uyardı: Binlerce vatandaşa hayat kurtaran eğitim

Güncelleme Tarihi:

#Jandarma#Trafik Kuralları#Trafik Güvenliği
Jandarma ilçe ilçe gezip uyardı: Binlerce vatandaşa hayat kurtaran eğitim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 10:42

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen etkinliklerde 6 ilçede 1719 kent sakinine trafik kuralları ve güvenli sürüş konusunda bilgilendirme yapıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dinar, İscehisar, Emirdağ, Sandıklı, Sinanpaşa ve Sultandağı ilçelerinde kahve, sokak ve kafeterya gibi kamuya açık alanlarda vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinliklerde toplam 1719 kişiye trafik kuralları anlatıldı.

Jandarma ilçe ilçe gezip uyardı: Binlerce vatandaşa hayat kurtaran eğitim

Bilgilendirmelerde emniyet kemeri kullanımının önemi, elektrikli motosiklet kullanımında alt yaş sınırı, koruyucu ekipman kullanımı ve trafik güvenliği konularında bilgiler verildi. Jandarma ekipleri ayrıca çocuklara trafik kurallarının yer aldığı broşür ve kitaplar dağıttı.

Jandarma ilçe ilçe gezip uyardı: Binlerce vatandaşa hayat kurtaran eğitim

Haberin Devamı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jandarma#Trafik Kuralları#Trafik Güvenliği

BAKMADAN GEÇME!