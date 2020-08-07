MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriJandarma ikna etti, ailesine kavuştu
GeriGündem Jandarma ikna etti, ailesine kavuştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
VAN, (DHA)
Haber Giriş: 07.08.2020 - 11:59,Son Güncelleme:

Jandarma ikna etti, ailesine kavuştu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jandarma ikna etti, ailesine kavuştu
Abone Olgoogle-news

VAN’da, 2015 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılan O.A., jandarmanın ikna çalışmaları sonrası teslim oldu. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ağabeyi ve yengesiyle buluşturuldu. Yaşadığı pişmanlığı anlatan O.A., örgüt mensuplarına teslim olmaları çağrısında buundu.

Terör örgütü PKK/KCK'ya 5 yıl önce katılan O.A., jandarmanın ikna çabaları sonucu, 20 Temmuz günü, Şırnak-Silopi Kara Hudut Kapısı'nda teslim oldu. O.A., Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ağabeyi ve yengesiyle buluşturuldu .Yaşadığı pişmanlığı anlatan O.A., örgüt mensuplarına teslim olmaları çağrısında buundu. Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen bir BTÖ mensubunun, 30 Temmuz 2020 tarihinde, Şırnak/Silopi Kara Hudut Kapısı'ndan teslim olması sağlanmıştır. İkna çabaları sonucunda 2019 yılında 24, 2020 yılında ise 7 olmak üzere toplam 31 örgüt mensubu teslim olmuştur. Bölgemizde, halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle