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Jandarma ihbar alınca harekete geçti: Aksaray'da tünelde suçüstü yakalandılar

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#Aksaray#Define#Kazı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 11:00

Aksaray’da kaçak kazı yaparak define arayan 3 kişi kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken Eskil Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

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Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde bir arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kaçak kazı yapan şahıslara yönelik çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 3 şahsın kaçak kazı yaparak define aradığı bilgisine ulaştı. Bilgiler üzerine Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Eskil ve Eşmekaya Jandarma Komutanlığı ekipleri belirlenen bölgeyi takibe aldı.

Jandarma ihbar alınca harekete geçti: Aksarayda tünelde suçüstü yakalandılar

Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takipte yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri, defineciler tünel içindeyken operasyon için düğmeye bastı. Arazide gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs kaçak kazı yaparken kazdıkları tünel içinde suçüstü yakalandı.

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Jandarma ihbar alınca harekete geçti: Aksarayda tünelde suçüstü yakalandılar

Şahıslar jandarma ekiplerince tünelden çıkarılarak gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan aramalarda 2 adet detektör, 2 adet kürek, 1 adet merdiven, 1 adet kazma, 1 adet çekiç ve birçok muhtelif malzemeler ele geçirildi. Şahıslar sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürülürken Eskil Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Jandarma ihbar alınca harekete geçti: Aksarayda tünelde suçüstü yakalandılar

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#Aksaray#Define#Kazı

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