Jandarma harıl harıl maske üretiyor

KORONAVİRÜS salgını Türkiye’de ilk ortaya çıktığında stokçular ve fahiş fiyat isteyenler nedeniyle maske sıkıntısı oluştu. Jandarma, üniforma üreten dikimevini maske üretim atölyesine çevirdi. İlk etapta günde 100 bin maske üretilmeye başlandı, ihtiyaç doğmasıyla üretim günlük 150 bine çıkarıldı. Bugüne kadar jandarma, polis, sahil güvenlik personelin maske ihtiyacı karşılanırken, sosyal destek grupları aracılığıyla da ihtiyaç sahibi 1 milyon kişiye maske dağıtıldı. Dikiş makinesinin başında 180, paketleme ve toplamada ise 20 kişi olmak üzere 200 kişinin üretim yaptığı atölye kapılarını Hürriyet ekibine açtı.

ÜNİFORMA YERİNE MASKE

Koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandığında maske sıkıntısı ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatı üzerine Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı dikimevinde 27 Mart tarihinde maske üretimine başlandı. Daha önce üniforma üretilen Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki dikimevi atölyesinde maske üretimine geçildi. İlk etapta günde 100 bin maske üretilmeye başlandı.

GÜNDE 150 BİN ÜRETİYORLAR

Tek kullanımlık maskelerin üretimi için 180 kişilik personel dikiş makinelerin başına geçerek, haftanın 7 günü çalışırken, 20 kişi ise üretilen maskeleri paketlemeye başladı. İhtiyacın artması üzerine ilk etapta günlük 100 bin olan maske üretimi 150 bine çıkarıldı. 50’şerlik paketler halinde üretilen maskeler ihtiyaç olan yerlere gönderilmeye başlandı.

MİLLİ SEFERBERLİK RUHUYLA

Dikimevinde çalışanlar, “Milli seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. İhtiyaç duyulunca bir günde maske üretimine geçtik, 7 gün aralıksız üretime başladık. Ülkemizin ihtiyacı var, gerekirse 24 saat çalışırız. Sosyal mesafeyi gözeterek, ilk etapta 100 bin olan maske üretimimizi 150 bine çıkardık. Günde 150 bin maske üretip ihtiyaç duyulan yerlere gönderiyoruz” dediler.