Jandarma Güran ailesini algı kapanına sokmuş

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YARGI süreci devam eden Narin Güran cinayetinin soruşturma aşamasında kamuoyunda tartışma konusu olan bazı olayların perde arkası Meclis’te aydınlandı. Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Meclis’te çocuk istismarlarına karşı önlemleri araştıran komisyonda Narin soruşturmasına yönelik eleştirileri yanıtladı. Önemli bilgiler veren Orgeneral Kurtoğlu şunları söyledi:

‘ÜÇÜNCÜ GÜN ANLAŞILDI’

“Kayıp ihbarının verildiği ilk üç gün ailenin ve köydekilerin kolluğu, jandarmayı farklı yerlere yönlendirmeye başladığı anlaşıldığı andan itibaren -ki bu üçüncü gündür- adli makamlar devreye sokulmuş, o anda soruşturma açtırılmıştır. Üçüncü günden itibaren tamamen adli makamların koordinesinde işlemler yerine getirilmiştir.

Herkesin sorusuna muhatap bir konu var: İl Jandarma Komutanı 8’inci gün neden böyle bir açıklama (“Sonuca çok yaklaştık, çember daralıyor”) yaptı? Soruşturmanın selameti açısından aileyi kendilerine inandığımıza ikna etmemiz gerekiyordu. Çünkü önümüzde çok engeller çıkarıldı; çok yanlış istikametlere gönderilecek ihbarlarda bulunuldu.

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‘HER ŞEYİ TUTANAĞA GEÇİRDİ’

Falcı meselesi var. (Muhtar olan amca Salim Güran’ın jandarmayla birlikte falcıya gitmesi) Onlara kolluk olarak biz iştirak etmedik; sadece bir yere gidecekler, bir şeyler uyduruyorlar, bir refakatçi personel bulundu. O refakatteki personel de orada ne görüşüldü, ne konuşulduysa onu tutanağa bağlayıp komutanlığına bildirdi. Polisin ya da jandarmanın hangisi müdahale ederse etsin yapacağı her şey fazlasıyla yapılmıştır. Çocuk 19’uncu günde bulundu, doğru. Maalesef medyada gizlilik kararı olmasına rağmen bir kişinin ifadesi yarım saat sonra gazete manşetlerinde... Bilgi alabileceğimiz kişiler de bir şey söyleyecekse manşetleri görünce bilgi vermekten korktular, kilitlediler.

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‘ÖZEL EKİP BULDU’

Çocuğumuzu daha önce AFAD ekipleri, yerel unsurlar, dalgıçlar 2 defa aradılar. Bulunamaması üzerine Ankara’da Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı’mızın özel dalgıç ekibi var, onları gönderdik. Köyün ve köyün hayvanlarının bütün kanalizasyonunun aktığı derede o çocuklar ağızlarına kadar o suyun içine girdiler, batarak girdiler ve profesyonelliklerinin bir neticesi olarak o çocuğu taşların altında buldular.”

‘BUNU HAK ETMEDİK’

- Narin dosyasında olağanüstü bir başarı gösterildiğini belirten Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, “Çünkü dünyada ve ülkemizde bu tür bulunamayan nice çocuk veya insan var. Narin cinayeti dört dörtlük çözülmüştür. Ama medyanın aşırı ilgisi bu konuyu sanki Jandarma profesyonel değilmiş gibi, yeterli değilmiş gibi gösterdi. Bu yorumları yapan o gazetelerdeki kişilerin aslında kendileri o kadar yeterli değiller. Sonradan yorumlarını değiştirdiler ama böyle bir algı oluşmasına neden oldular; bu hak etmediğimiz bir algı” diye konuştu.

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‘ARAÇTAN 480 BULGU ELDE EDİLDİ’

- Kriminal incelemeler açısından jandarmanın tamamen profesyonel olduğunu belirten Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, “Sadece bir örnek söyleyeyim: Narin’in cenazesinin nakledildiği araç tespit edildiğinde -8 veya 9’uncu gündü- hemen bir çekiciye yüklenmiş, hiç el sürülmeden Van Kriminal Laboratuvarı’na getirilmiş. Laboratuvarda çok detaylı inceleme yapılmış ve 480 küsur bulgu elde edilmiştir. Amcanın üzerindeki çocuğun salya süprüntüleri bu araçtaki bu incelemelerle bulunmuştur” dedi.