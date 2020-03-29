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Kaan ULU/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 29.03.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Jandarma, günde 100 bin maske üretiyor

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Jandarma, günde 100 bin maske üretiyor
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Jandarma Genel Komutanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle bez maske üretimine başladı. Dikimevinde üretilen günlük 100 bin maske, jandarma, polis, bekçi, sahil güvenlik, AFAD personeline gönderilecek.

Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki dikimevinde bez maske üretimine başladı. Atölyede üretilen günlük 100 bin maske, jandarma, polis, bekçi, sahil güvenlik ve AFAD personeli ile Sağlık Bakanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grupları'na gönderilecek. Maskelerin dağıtımını, il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler yapacak.

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