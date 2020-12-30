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DHA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan paylaşım: Bu kış, çok sıcak geçecek

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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan paylaşım: Bu kış, çok sıcak geçecek
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından operasyona çıkan komandoların görüntüsü, "Bu kış, çok sıcak geçecek" mesajıyla paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından, zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara katılan komandoların görüntüsü paylaşıldı.

Operasyona katılan helikopterin de yer aldığı görüntüde "Bu kış, çok sıcak geçecek. Vatan topraklarında tek bir terörist kalmayana dek; jandarma havacılarımızla, jandarma komandolarımızla, jandarma özel harekatlarımızla, güvenlik korucularımızla ve diğer tüm personelimizle birlikte operasyonlarımıza devam edeceğiz" denildi.

 

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