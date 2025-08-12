×
Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Güncelleme Tarihi:

#Resmi Gazete#Jandarma Atamaları#Komutanlık Değişiklikleri
Jandarma Genel Komutanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2025 01:00

Jandarma Genel Komutanlığı'na ilişkin atamalar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız Ankara İl Jandarma Komutanlığına, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınka-ya Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Des-tek Kıt'alar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına atandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine atandı.

