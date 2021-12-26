Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı! “Film sahnesi değil, hayatın ta kendisi"

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Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Film sahnesi değil, hayatın ta kendisi. Jandarma Havacılarımız ile Jandarma Komandolarımız tarafından Diyarbakır’da gerçekleştirilen operasyondan görüntüler” ifadelerine yer verdi.