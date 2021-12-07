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Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapacak! İşte JGK memur alımı başvuru şartları

#Jandarma Genel Komutanlığı#JGK#Personel Alımı
Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı yapacak İşte JGK memur alımı başvuru şartları

Jandarma Genel Komutanlığına 60 memur alınacağı ilan edildi. Yayımlanan ilanda yer alan detaylara göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında görevlendirmek üzere çeşitli unvanda açıktan atamayla 60 devlet memuru alınacak. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı memur alımının detayları...

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Resmi Gazete'deki ilana göre ilana başvuru yapmak isteyen memur adayları, başvuru şartlarına ilişkin ilan metnine "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" veya "www.kamuilan.sbb.gov.tr" internet sitelerinden erişebilecek. İşte, başvurular hakkında ayrıntıları...

Adaylar başvurularını, 6-21 Aralık tarihleri arasında "https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris" internet adresi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığı ile yapacak. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

İlanda yer alan bilgilere göre, başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular başvurunun yapıldığı internet adresinden adaylara ilan edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Jandarma Genel Komutanlığı#JGK#Personel Alımı

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